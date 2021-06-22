50 milyar TL'lik dijitalleşme yatırımı

Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesini gerçekleştirmelerinin üzerinden 27 yılı aşkın süre geçtiğini belirten Aksu, bir yandan iletişim imkanını sunmaya devam ederken diğer yandan da entegre dijital servisler sunan bir teknoloji şirketine dönüştüklerini söyledi.

Aksu, "2021 birinci çeyrek sonu itibarıyla BiP'in 3 ay aktif kullanıcısı sayısı 40 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların yaklaşık üçte birini ise yurt dışındaki müşterilerimiz oluşturuyor. 2020 sonu itibarıyla Türkiye'ye toplamda 50 milyar TL'lik yatırım yaptık. Aynı hızla yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.





FİBERDE ORTAK ALTYAPINI ÇAĞRISI



Bülent Aksu, 4.5G teknolojisiyle mobilde 1.6 Gbps, fiberde ise 10 Gbps'lik hızı müşterilerle buluşturduklarını bildirdi.



Fiber yatırımların dijitalleşme açısından çok önemli lduğunu vurgulayarak, ortak altyapının önemine dikkat çeken Aksu, "Fiber altyapı, sadece yüksek hız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda fiberin yaygınlaşması 5G'ye geçiş için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ilk günden itibaren fiberde ortak altyapının bir an önce hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda yapılan girişimlerde aktif rol oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Türkiye'nin yerli otomobil girişimi konusunda attıkları adımlara da değinen Aksu, Turkcell'in dünyada elektrikli araç üretimi de dahil, mobilite ekosistemine yatırım yapan ilk telekom şirketlerinden biri olduğunu vurguladı. TOGG’daki hisselerini sadece bir finansal yatırım olarak değerlendirmediklerini ve TOGG’un teknoloji tarafında önemli iş ortaklarından biri olmayı istediklerini anlatan Aksu, "TOGG’un geliştireceği e-mobilite platformunda nesnelerin interneti, yapay zeka, araç içi eğlence ve ödeme sistemleri tarafında aktif rol üstleneceğiz. Özellikle bağlanabilirlik (connectivity), yapay zeka ve mobil ödeme taraflarında önemli çalışmalarımız bulunuyor” diye konuştu.



