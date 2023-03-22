50 şarj istasyonuna200 milyon TL’lik yatırım

Bu nedenle GIOEV yatırımı oldukça büyük bir sermaye yatırımı, bilgi birikimi ve profesyonel çalışma gerektiriyor. 9 istasyonun devreye alınması ve önemli oranda ana komponentin tedariki ünite, trafo, pano, altyapı, yapı çalışmaları, yazılım ve marka çalışmaları dahil bugüne kadar 4 milyon 850 bin dolar yatırım yaptık. Birinci faz, yani 50 istasyon tamamlandığında bu yatırımın 11 milyon 300 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz. 2029 yılında GIOEV olarak tüm Türkiye’ye yayılmış 510 adet hızlı şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kulandı.



228 DÖNÜMLÜK ARAZİYE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI



GIOEV istasyonlarının en yoğun karayollarında devreye girmesi ile birlikte şehirler arası yolculuklardaki ‘şarjlanma kaygısı’nın sona ereceğinin altını çizen Mehmet Taha Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yollara çıkan herkes diledikleri gibi seyahat edebilecekler. GIOEV en hızlı şarj istasyonlarıyla elektrikli araçlarla yolculuğu daha konforlu, daha güvenilir bir hale getirecek. Öte yandan güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarımız da devam ediyor. Özellikle ışımanın yüksek olduğu bölgelerde 228 dönüm arazi satın aldık. Mevcut durumda toplamda 6



bin 560,19 / 5 bin 485 kWe gücünde güneş enerjisi santrali başvurusu yapıldı. Tüketimin oluşmasına da paralel olarak yaz sonu güneş enerjisi santrallerinin faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Tüketim hızlandıkça güneş enerjisi santralleri bir algoritmaya bağlı olarak devreye alınacak.”