Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladıklarını açıkladı..

Poyraz, "Bu konuda talep marketlerden geldi" dedi. Uygulamanın fiyatlar ve aracılık sistemi üzerinde sağlayacağı katkılara işaret eden Poyraz, "Fiyatların artmasında en büyük etken olan aracılık sisteminin fiyatlar üzerindeki negatif etkisini azaltmayı hedefliyoruz. İlk etapta lojistiği kolay olan patates ve soğanı marketlere sunuyoruz" diye konuştu.

Poyraz, talep eden marketlere patates ve soğanı tanzim satış fiyatı olan 2 liradan satacaklarını söyledi.

Poyraz, ulusal marketlere rakip olmayacak şekilde tarım kredi'nin satış mağazalarının sayısını da artırabileceklerini bildirdi.

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