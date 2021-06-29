5G teknolojisi 29 ülkede deneyimleniyor

Covid-19 aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ve normalleşmeye dönüşe yönelik olarak atılan adımlarla birlikte yurt dışı seyahatleri de hız kazandı.

Turkcell'liler Almanya, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Romanya ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu 29 ülkede 5G teknolojisini deneyimleme ayrıcalığına sahip oluyor.



5G'yi yurt dışında kullanabilmek için 5G özelliği aktive edilmiş olan 5G destekli cep telefonu ile 4,5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak ve SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmak gerekiyor.



Müşteriler; 5G hizmetini deneyimlemek için ek bir ücret ödemiyor, dolaşım paketleri ve tarifeleri kapsamında aynı şekilde ücretlendirilmeye devam ediyor.

29 ÜLKEDE KULLANILABİLİYOR



Şirketin yurt dışında 5G servisinin sağlandığı ülkeler arasında Almanya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Katar, Kuveyt, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Umman ve Vatikan yer alıyor.



5G deneyimini bugünden yaşamak için donanımı ve yazılımı 5G teknolojisini destekleyen telefona sahip müşterilerin, anlaşmalı ülkelere gittiklerinde telefonlarına gelecek SMS'deki adımları izlemeleri yeterli oluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,

"En büyük önceliğimiz, müşterilerimizi her zaman yenilikçi teknolojilerle buluşturarak onlara benzersiz bir hizmet kalitesi sunmak. Bugün itibarıyla müşterilerimizi yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturuyoruz" dedi.

