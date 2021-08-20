“6. İnovasyonda Kadın” projesinde başvurular başladı

“6. İnovasyonda Kadın” projesinde başvuru dönemi başladı.



KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenecek girişimcilik kampı, kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlıyor.



Bu yıl altıncısı düzenlenen İnovasyonda Kadın projesinin öncelikli hedefi, kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak. Bu yılın sloganı ise “Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir”.



30 GİRİŞİMCİ KADINA EĞİTİM



İlk başvuru sürecinin sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu kampa katılmaya hak kazanan 30 girişimci kadın, 5 gün süreyle eğitime tabi tutulacak.

50 BİN TL PARA ÖDÜLÜ



11-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bu kampta, ön elemeleri geçen 30 kadın girişimciye, Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi, Start Up Analizi ve Teknolojik Olgunluk, Girişimcilikte Liderlik, İş Fikirleri Swot Analizi, İş Hukuku ve Mentörlük gibi pek çok konuda eğitim verilecek.

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda seçilen 5 başarılı proje sahibine (Bir yıl içinde ulusal ve uluslararası destek programlarından destek alması durumunda) 50 bin TL. para ödülü verilecek.



NTV'nin medya sponsoru olduğu proje hakkında ayrıntılı bilgi için www.inovasyondakadin.org adresini ziyaret edebilirsiniz.