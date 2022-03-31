600. mağaza Modoko'da açıldı

Yılın ilk çeyreğinde 600. mağazasını MODOKO'da açan Bambi Yatak, yurt içi ve yurt dışı mağaza yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.



2022 yılında yüzde 40 büyüme hedefleyen ve bu büyüme hedefi doğrultusunda mağaza yatırımlarına odaklanan şirket, Türkiye'de özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki mağaza yatırımlarını artıracak.

Bu yılı 700 mağaza ile kapatmayı öngören şirket, önümüzdeki yıl yurt içi mağaza sayısını 800'e, yurt dışı mağaza sayısını da 300'e ulaştırmayı amaçlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, 2021 yılını yüzde 40 büyüme ile kapattıklarını belirterek, "İnsan kaynağımızı 420'den bine taşıdık. Türkiye genelinde 10 adet bölge deposu açtık. AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarımıza devam ettik. 600. mağazamız, 2022 yıl sonu ve 2023'ün yanı sıra gelecek hedeflerimiz adına da ayrı bir dönüm noktası oldu" dedi.



Yeni hedeflere yöneldiklerini vurgulayan Gökmen, fabrika ve mağazalarla birlikte yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.



MODOKO'da, Hülya Avşar'ın katılımıyla açılan 600. mağaza, kendine özgü konseptiyle bölgedeki diğer mağazalardan kolayca ayrışıyor.



Onlarca ürünün sergileneceği mağaza yaratacağı istihdamla da bölgesinde öne çıkıyor.