610 milyon dolarlık kripto hırsızlığı: Çalınan coinlerin bir kısmı iade edildi

Kripto varlık platformu Poly Network'ün sistemine sızarak yaklaşık 600 milyon dolarlık kripto para çalan hackerlar parayı iade etmeye başladı.

Paranın 260 milyon dolarlık kısmını iade eden hackerlara şirket dün, parayı iade etmeleri konusunda çağrıda bulunmuştu.

Kimliği belirsiz bilgisayar korsanları, yolladıkları bir mesajda, tüm varlıkları boşalttıklarını ve kodlarda açık olduğu için bilgisayar korsanlığı yaparak projeyi koruduklarını söyledi.

"O KADAR PARAYI AKLAMAK ÇOK ZOR”

Marketwatch'ta yer alan habere göre, parayı aklamanın ve nakite dönüştürmenin, blok zinciri analitiğinin kullanılması nedeniyle son derece zor olduğunu belirten Blockchain analiz firması Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, korsanlar için en güvenli seçeneğin çalınan varlıkları iade etmek olduğunu söyledi.



"EĞLENCE İÇİN YAPTIK"

Soygunla ve para iadeleri ile ilgili bir mesaj da bırakan bilgisayar korsanları saldırının motivasyonunu “eğlence" olarak açıkladı.

Kripto para uyumluluk şirketi CipherTrace'a göre, temmuz itibarıyla bu yıl merkeziyetsiz finans piyasalarından toplam 361 milyon dolar değerinde kripto para çalındı.



Bu yılın ilk 7 ayında merkeziyetsiz finans piyasalarındaki hırsızlıkların, toplam kripto para dolandırıcılık hacminin yüzde 54’ünü oluşturduğu ve bu oranın geçen yıl yalnızca yüzde 3 civarında olduğu tespit edildi.