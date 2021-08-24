69,1 milyar liralık borç yapılandırıldı

Kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma süreci devam ediyor. Başvurular için son tarih 31 Ağustos.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şu ana kadar 3 milyon 480 binin üzerinde başvuru yapıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 69,1 milyar lira kamu alacağı yapılandırıldı, 2,9 milyar lira tahsilat gerçekleşti.



Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçlar cezaları kaldırılarak güncellenecek. Ayrıca mükelleflere taksitle ödeme imkanı sağlanacak.



Düzenleme ile dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebilecek.

Hakkında vergi incelemesi bulunan ve beyan dışı bırakılmış vergi mükellefler de incelemelerin bitiminden sonra kanundan yararlanabilecek.



Yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödemelerinin 30 Eylül Perşembe gününe kadar yapılması gerekiyor.