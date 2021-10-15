7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 19-20 Ekim'de

''Sürdürülebilir Gıda Zirvesi''; sağlıklı bireyler, yeni nesil işletmeler, yaşanabilir dünya için bir araya geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla gerçekleşecek zirve, 19-20 Ekim'de online olarak yapılacak.



Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS tarafından her yıl Dünya Gıda Günü ile eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Gıda Zirvesi' yedinci yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında gıda endüstrisinin mevcut sınırlarını ve gıda sistemlerindeki durumu mercek altına alacak.

Zirvede, sağlıklı bireyler, yeni nesil işletmeler, yaşanabilir dünya için geleceğin gıda sistemlerine dönüşümde engeller, olası riskler ve çözüm önerileri ele alınacak.



Önde gelen gıda markaları, girişimciler, yatırımcılar, kamu ve sivil toplum dahil değişimde kilit rol oynayan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşecek zirvede, sektörün karşı karşıya olduğu mevcut ve olası zorluklara karşı çözüm önerileri tartışılacak.

Zirvede, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği, gıdada döngüsellik, dönüşüm için inovasyon, tedarik zinciri dayanıklılığı, gıda perakendeciliği, tüketici davranışları, bütüncül beslenme başlıkları altında sektör paydaşları karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.

NTV'nin ana medya sponsoru olduğu ''Sürdürülebilir Gıda Zirvesi''nin öne çıkan konuşmacıları arasında; şu isimler yer alıyor:

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

-Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece

-TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş

-Food Drink Europe Genel Müdürü Mella Frewan

-FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu

-Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlşkiler GMY Ahmet Volkan Güngören

-Ülker CEO'su Mete Buyurgan

-Palsgaard A/S CPO Pia Brikmann Madsen

-Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer

-BİM İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Başkanı Galip Aykaç

-Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa

-Unilever NAMETRUB Dondurma İçecek & Gıda Kat. Sorumlu Başkan Yard. ve YK Üyesi Özgür Kölükfakı

-İste Gelsin Kurucu/CEO su Sedat Yıldırım

-Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın

-Tat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan

-City Farm CEO'su Ayhan Sümerli

-Sürdürülebilirlik Akademisi YK Üyesi Semra Sevinç

-Metro Türkiye Kalite Güvence ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Tülay Özel

-Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı

-Cargill Orta Doğu,Türkiye ve Afrika Bölgesi Gıda Ürünleri ve Pazarlama Direktörü Cem Beysel

-Yıldız Holding İş Sürekliliği, Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Nihan Bağrul

-Aromsa Kalite Direktörü Dilek Özgen Kılıçarslan

-Pınar Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik

-Bunge Komili Pazarlama ve Ticari Pazarlama Lideri Pınar Nokay

-İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Besler

-Futurebright Grup Kurucu Ortağı Akan Abdula

7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin ana sponsorları Aromsa, BİM, Palsgaard, Schneider Electric, Unilever, Yıldız Holding. Zirveye Balparmak, Cargill, Ferrero Fındık, İste Gelsin, Metro, Pınar, Tat platin sponsor; Aldiva, Aroma, G2mEksper, Herbalife Nutrion, Komili, KİB, Nisad, Pro Grup, Tadım,Golf,Vitabiotics altın sponsor olarak destek verecek.



Bu yıl herkese açık 'online' etkinlik olarak yapılacak Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ''https://surdurulebilirgidazirvesi.com'' internet sitesi üzerinden erişilebilir.