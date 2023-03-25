8. Afrika-Türkiye Ekonomik Forumu İstanbul'da düzenlendi

Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud, “Benim ülkemdeki yatırım imkanları Türkiye’deki yatırımcılar için bir numaradır. Bu fırsatları burada tanıtmak isityoruz. Belki çekinceleri vardır onları da konuşabiliriz. Biz doğru yere geldiğimizi düşünüyoruz” dedi. “AOSB’deki yatırımcıları ülkemize de çekmek için neler yapmamız gerekir?” diyerek, bu konuda da AOSB yönetiminin görüşlerine başvuran Büyükelçi, Türkiye ve Etiyopya’nın her zaman dost ve kardeş ülkeler olduklarını Etiyopya yönetiminin üretime ve yatırımlara büyük önem verdiğini bildirdi. Büyükelçi, Etiyopya yatırım yapmanın avantajlarından da söz etti.



Mohamed Hasan Kaisamba: Başkan Erdoğan'ın çalışmalarıyla bunu daha iyi anladık



﻿Antalya'da tatil yapma ve tesisleri inceleme fırsatı bulan bazı Afrika ülkelerinin büyükelçileri, Türk turizmine hayran kaldı. Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kaisamba, "Sadece burada değil, Türkiye'nin genelinde bir Afrika sevgisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretli çalışmalarıyla da bunu daha iyi anladık" dedi.



Yasin Hacıoğlu, Türkiye'nin 2022 yılı Ağustos ayında altın ithalatı son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Altın ithalatı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1287,5 artışla 31 bin 343 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 2 bin 259 kg seviyesinde bulunuyordu. Birleşmiş Milletler veri tabanına göre BAE, son yıllarda Afrika altınının ana destinasyonlarından biri haline geldi. 2015’te Çin, BAE’den fazla altın ithal etse de 2016’da BAE’nin ithalatı Çin’inkini ikiye katladı. Bu altınların çoğu da BAE’nin altın endüstrisinin merkezi Dubai’de toplanıyor. Hacıoğlu, BAE’nin ithalat verilerini çoğu zaman şişirdiğini, bunun da ülkenin altın ticaretinde yasa dışı faaliyetlere bulaştığının bir göstergesi olduğunu söyledi.



Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Türkiye'nin çok güzel bir turizm ülkesi ve insanlarının misafirperver olduğunu söyledi. Antalya'nın da dünyadaki en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Guandong, "Türk insanının Afrika'yı, Afrikalıları sevdiğini biliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika kıtasına yönelik çok güzel projeler yürütülüyor. Afrika Birliği ve Türkiye arasında önemli bir ortaklık var. Bunun daha da gelişmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.



Forum, Afrika içi ticareti artırmanın ve Afrika'nın küresel ticaretteki payını artırmanın bir yolu olarak bölgesel tarımsal işleme ve üretim merkezlerinin kurulması yoluyla Afrika'nın tarımsal işleme ve üretim kapasitelerini geliştirmek için Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.



Afrika Birliği'nin Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmedeki, özellikle de Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AFCFTA) 1 Ocak 2021'de operasyonel hale gelmesindeki önemli rolünü teyit eden forum, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için daha fazla fırsat yaratacağını ve her iki tarafın da karşılıklı yararları için kullanılabilecek küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımları çekme fırsatları sunmakta olduğunu kaydetti.



Ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:



"Forum, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında kadınların ve gençlerin önemli rolünün altını çizmiş ve kadınlara ve gençlere, Türkiye ve Afrika'nın da ticari ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında aktif rol almalarını sağlamak için elverişli bir ortam sağlanmasına olan bağlılığını ifade etmiştir. Forum, ortaklığın faydaları konusunda düzenli halkla iletişim ve farkındalık artırma çabalarının rolünün altını çizmiştir. Forum ayrıca, Afrika ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikinin artırılması ihtiyacını da vurgulamıştır. Forum, karşılıklı yararlı sonuçların elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve ortaklığı pekiştirmek için bir sonraki Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu'nu 2023'te düzenleme hususunda mutabık kalmıştır.”