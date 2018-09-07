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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarıyla önümüzdeki hafta bir protokol imzalayacak.

Protokol kapsamında, okulların temizlik, bakım ve onarımı için 60 bin kişi "Toplum Yararına Program" koşullarıyla istihdam edilecek. 20 bin kişi de yine "Toplum Yararına Program" üzerinden "güvenli eğitim koordinasyon görevlisi" olarak istihdam edilecek.

"Toplum Yararına Program" başvuruları, İŞKUR'a yapılacak ve program, okulların açılmasıyla birlikte başlayacak.

''Toplum Yararına Program" kapsamında istihdam edilenler, 9 ay çalışıp asgari ücret üzerinden maaş alıyor.