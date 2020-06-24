85 yıllık GNC iflas korumaya başvurdu

900 milyon dolarlık borcunu azaltmaya çalışan GNC Holdings'in Delaware'deki ABD İflas Mahkemesine sunduğu Chapter 11 dilekçesinde, perakendecinin bağımsız bir yolla bilançosunu yeniden yapılandırmak veya bir satışı tamamlamak için çift yollu bir süreç yürütüldüğü belirtildi.



GNC pandemi sürecinde 11 bin çalışanından 2 bin 1002ünü ücretsiz izne çıkarmış ve 500 civarında mağazayı kapatmıştı.



GNC Finans Direktörü Tricia Tolivar, GNC ve 16 bağlı kuruluşun işleri operasyonel olarak yeniden düzenlemek ve bu esnada müşteriler, çalışanlar, mal sahipleri ve satıcılar üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla iflas koruma talep ettiklerini söyledi.

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