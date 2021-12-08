900 kişi Zoom toplantısıyla kovuldu

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren Zoom, hayli tepki çeken bir "işten çıkarma" olayıyla gündemde.

ABD'de bir işveren 900 çalışanını Zoom üzerinden topluca işten çıkardı.

Müşterilerine konut kredisi finansmanı sağlayan "Better" adlı internet sitesinin sahibi Vishal Garg, yaklaşık 900 çalışanını Zoom görüşmesine davet etti. Video konferans başladıktan sonra ise "Eğer bu görüşmedeyseniz, işten çıkarılacak şanssız grubun içindesiniz demektir" diye konuştu.

CNN'de yer alan habere göre, yüzlerce çalışan Zoom toplantısıyla işten çıkarılırken, sosyal medyada paylaşılan toplantı görüntüleri büyük tepki çekti.

Ekibinin yüzde 15'ini toplu olarak işten çıkaran Garg için gaddar, insanlıktan uzak yorumları yapıldı.

Tepki çeken İş insanı ise çalışanlarının düşük performansı ve piyasadaki dalgalanma sebebiyle böyle bir karar aldığını savundu.