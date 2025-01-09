92 milyon kişi tehlikede: 2030'a kadar yükselişe geçecek meslekler belli oldu

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayınladığı Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, dünya genelinde 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkması bekleniyor.



Ancak 92 milyon kişinin de işinden olacağı belirtilirken, 2030 yılına kadar toplamda 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı tahmin ediliyor.

BÜYÜYECEK VE AZALACAK MESLEK GRUPLARI



Giderek büyüyen meslekler arasında yazılım ve uygulama geliştiricisi, tarım işçisi, hafif kamyon veya teslimat hizmeti sürücüsü, inşaat ve son kat ustası, mağaza satış görevlisi, gıda işleme ve ilgili alanlar, araç, minibüs ve motosiklet sürücüsü, hemşirelik, gıda ve içecek servis pozisyonları ön plana çıkıyor.



Hızla azalan meslekler arasında ise kasiyer ve gişe memuru, yönetici asistanı ve sekreteri, bina kapıcısı, temizlikçi ve temizlik görevlileri, malzeme kayıt ve stok görevlisi, baskı ve ilgili alan çalışanı, muhasebe, defter tutma ve bordro memuru, denetçi, ulaşım ve güvenlik görevlisi ile banka gişe memuru yer aldı.

BİNDEN FAZLA ŞİRKETTEN VERİLER TOPLANDI

Küresel olarak binden fazla şirketten toplanan verilerden çıkan sonuca göre, "yetenek açığı" iş dünyasının dönüşümünde en önemli engel olmaya devam ediyor.



İş adına gerekli becerilerin yüzde 40'ının değişmesi beklenirken, işverenlerin ise yüzde 63'ü halihazırda yetenek açığını karşılaştıkları önemli bir bariyer olarak görüyor.

Yetenek açığı nedeniyle 120 milyondan fazla çalışanın orta vadede işten çıkarılma riskinin bulunduğu kaydedildi.



TÜRKİYE'DE ROBOTİK MÜHENDİS'E İHTİYAÇ OLACAK



WEF tarafından yayınlanan rapore göre, 2025-2030 yıllarını kapsayan süreçte Türkiye'de iş gücü piyasasında en önemli iş rolleri arasında ise robotik mühendisler yer alacak.



2030 yılına kadar en hızlı büyümesi öngörülen bu iş modelleri arasında, yenilenebilir enerji mühendisleri, otonom ve elektrikli araç uzmanları gibi meslekler de yer alıyor.

