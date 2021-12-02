98 yıllık Walt Disney'de ilk kez bir kadın yönetim kurulu başkanı seçildi

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Walt Disney'e, 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu başkanı seçildiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 12:28 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 13:00

98 yıllık Walt Disney'de ilk kez bir kadın yönetim kurulu başkanı seçildi

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14 yıldır Walt Disney yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Susan Arnold bu yılın sonunda Bob Iger'in yerini alarak 98 yıllık şirketin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak.

Arnold, yaptığı açıklamada, yeni görevine adım atarken Disney hissedarlarının uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Bob Chapek ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Susan Arnold Susan Arnold

15 yıldır yürüttüğü Disney üst yöneticiliğinden istifa eden Bob Iger, bu ay sonunda şirketin yönetim kurulu başkanlığından da ayrılıyor.

Susan Arnold, daha önce küresel yatırım şirketi Carlyle firmasında yönetici olarak görev alırken, ABD’nin en büyük şirketlerinden bazılarında üst düzey görevlerde bulundu.

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