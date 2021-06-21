AB, 2035'e kadar fosil yakıtlı araçları yasaklamayı hedefliyor

Avrupa Komisyonu’nun merkezinin yer aldığı Brüksel’de bu sıralar daha sık tartışılmaya başlanan AB bloğu içerisinde dizel ve benzinli araç satışı için 14 yıl kalmış olabilir.

Politico gazetesinin üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Avrupa'nın otomobil üreticileri için büyük bir değişime işaret edecek yeni bir kanunun tartışıldığı ve Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten sonra satılan araçlar için sıfır emisyon hedefi belirlemek üzerine çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun 2035 yılına kadar karbon yayan araçların satışını sona erdirmeyi planladığı belirtilirken bunun sıfır karbondioksit emisyonuna ulaşma hedefini kapsayan AB Yeşil Anlaşması planının bir parçası olduğu bildirildi.

Komisyon, Avrupa Briliği’nin 2030 yılındaki karbon hedefini halihazırda uygulanan yüzde 37,5’e kıyasla yüzde 60’a çıkarmak isterken Politico’ya konuşan üç yetkili, 2035 yılına kadar bu oranın yüzde 100'e çıkacağını söyledi.

Politico, kanun teklifinin 14 Temmuz’da nihai bir metne dönüşmesi halinde AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından değerlendirileceğini aktardı.

İNGİLTERE 2030 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

AB’den geçtiğimiz yılın başında ayrılan İngiltere,yapılan açıklamada, hükümetin 10 maddelik “Yeşil Endüstriyel Devrim” planı kapsamında benzin ve dizelle çalışan yeni araçların satışını 2030 yılından itibaren yasaklayacağını açıklamıştı.

Fransa da, 45 kentinde 2024 yılına kadar hava kirliliğini arttıran eski araçlar ile dizel otomobillerin girişi yasaklanacağını açıklanırken halihazırda içlerinde ülke başkenti Paris’in de bulunduğu 3 şehirde yasağın uygulandığı belirtilmişti.