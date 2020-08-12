AB, 8 ülkeye mali destek sağlayacak

AB Komisyonu, Covid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 8 ülkeye mali destek sağlanması için mutabakat muhtırasında uzlaşıldığını açıkladı.



Arnavutluk'a 180 milyon euro, Gürcistan'a 150 milyon euro, Ürdün'e 700 milyon euro, Kosova'ya 100 milyon euro, Moldova'ya 100 milyon euro, Karadağ'a 60 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon euro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar euro makro finansal destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların yolsuzlukla mücadele ve çeşitli reformların yerine getirilmesi gibi şartlara bağlı olduğu kaydedildi.



Açıklamada, Bosna Hersek ve Tunus'la da benzer mutabakat muhtıraları müzakerelerinin sürdüğü belirtildi.



AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.



AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.