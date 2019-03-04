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AB Konseyi, Euro Bölgesi dışında yer alan AB üyesi ülkelerdeki bankaların uyguladıkları çeşitli ücretleri azaltmaya yönelik yeni düzenlemeye onay verdi.



Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında sınır ötesi bankacılık işlemleri euro cinsinden gerçekleştirildiği takdirde alınacak ücretler 15 Aralık 2019'dan itibaren sınırlandırılacak.



Bankalar, euro ile yapılacak havale, ödeme ve para çekme gibi işlemlerden ülkenin kendi yerel para biriminden tahsil edilen ücretleri alabilecek.



AB içinde banka kartlarıyla yapılacak işlemlerde tahsil edilecek ücret ve uygulanacak döviz kurları anlaşılır biçimde kullanıcıya bildirilecek.



Mevcut durumda, euro para birimini kullanan 19 AB üyesi ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi'nde havale gibi bankacılık işlemlerinde veya kart kullanımında ücret alınmıyor.



AB üyesi olmasına karşın euro kullanmayan ülkelerde yapılan bankacılık işlemlerinde ve alışverişlerde ise ciddi kur farkları ve ücretlerle karşılaşılıyor.



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