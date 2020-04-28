AB bankaların likiditesini artıracak düzenleme üzerinde çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Covid-19 nedeniyle bankaların vatandaşlara ve şirketlere daha fazla kredi sağlamasını amaçlayan düzenleme teklifinde bulundu.

Anadolu Ajansı 28.04.2020 - 17:38

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AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de salgın nedeniyle bankacılık sektörüne yönelik hazırlanan düzenleme paketi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Bankaların reel ekonomiyi daha fazla desteklemesi için çeşitli önlemler aldıklarını vurgulayan Dombrovskis,

"Bankaların vatandaşlara ve şirketlere likidite musluklarını açık tutmalarını sağlayacak yasal değişiklikler öneriyoruz" diye konuştu.

Dombrovskis, bankaların sermaye yönetmeliklerinde değişikliğe gitmeyi öngördüklerini belirterek, Basel Komitesince uzlaşılan bankaların kaldıraç oranları gereksinimlerini 1 Ocak 2023'e ertelemeyi planladıklarını söyledi.

Paketle, Covid-19 nedeniyle bankaların kaldıraç oranları hesaplamasında, kredi risklerinin değerlendirilmesinde, sorunlu kredilerin sınıflandırılmasında ve kredilerin geri ödenmesindeki gecikmelerin muhasebesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Böylece, bankaların likiditelerinin artırılarak piyasaya daha fazla kredi vermeleri amaçlanıyor.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

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