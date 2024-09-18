AB mahkemesi Qualcomm'a para cezasını onayladı

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Qualcomm'un AB Komisyonu'nun 5 yıl önce kestiği para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.



Mahkeme, AB Komisyonu'nun Qualcomm'a piyasadaki hakim konumun kötüye kullanılması nedeniyle kesilen para cezasını bir miktar indirimle uygun buldu.



Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyon tarafından verilen 242 milyon euro para cezasının miktarını yaklaşık 238,7 milyon euro olarak belirledi." ifadesi yer aldı.



AB Komisyonu, 2019’da çip üreticisi Qualcomm'a 2009-2011 döneminde maliyetin altında fiyata satış yaparak rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 242 milyon euro para cezası kesmişti.



Qualcomm, para cezasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.