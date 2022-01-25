AB, seyahat tedbirlerinin Covid-19 sertifika durumuna göre yenilenmesini istiyor

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, tavsiye kararının kısıtlamasız güvenli seyahatleri kolaylaştırmak için koordinasyon sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Kısıtlamaların bölge temelli olması yerine kişi temelli olması talep edildi.



Kararda, aşılanma oranlarının yükseldiği hatırlatılarak, Covid-19 seyahat tedbirlerinin artık yolcuların nereden geldiğinin değil AB'nin dijital Covid-19 sertifikasının belirleyici olması istendi. Buna rağmen salgının yoğun seyrettiği ülkelerin kapsam dışı bırakılabileceği belirtildi.



AB'nin Covid-19 sertifikasında kişilerin aşılanma durumları, hastalığı geçirip geçirmediği ve yakın zamanda yapılan test bilgileri bulunuyor.



Kararda, Covid-19 sertifikası bulunmayanlardan seyahatten 24 saat önce, 24 saat sonra test istenebileceği kaydedildi. Ayrıca zorunlu seyahatler, her gün sınır geçerek evine veya işine gidenler ile 12 yaşın altındaki çocuklara istisna uygulanması gerektiği ifade edildi.



AB Konseyi'nin kararı, tavsiye niteliği taşıyor. AB ülkeleri, uygulayacakları seyahat kısıtlamalarını kendileri belirliyor.

