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ABB'den Ankapark için suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark ihalesini alan işletmeci hakkında “hileli İflas" sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Haberler - İHA 26.07.2022 - 15:37

ABB'den Ankapark için suç duyurusu

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Ankapark işletmecisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Konuyla ilgili  Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

"Ankapark'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Açıklamada, "Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.

"ANKET YAPACAĞIZ"

Ankapark bir süre önce mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.

Geçen hafta atıl durumdaki parkı gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın kullanımı için anket yapılacağını açıklamıştı.

7 AYDA KAPANDI

2019'da açılan Ankapark 7 ay sonra beklediği ilgiyi görmediği gerekçesiyle işletmeci şirket tarafından kapatılmıştı.

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