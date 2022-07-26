ABB'den Ankapark için suç duyurusu

Ankapark işletmecisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

"Ankapark'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.



Açıklamada, "Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.

"ANKET YAPACAĞIZ"

Ankapark bir süre önce mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.

Geçen hafta atıl durumdaki parkı gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın kullanımı için anket yapılacağını açıklamıştı.

7 AYDA KAPANDI

2019'da açılan Ankapark 7 ay sonra beklediği ilgiyi görmediği gerekçesiyle işletmeci şirket tarafından kapatılmıştı.

