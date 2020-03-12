ABD borsaları ayı piyasasına girdi

Corona virüs salgını ABD borsalarını vurmaya devam ediyor.

Dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirmesinin ardından

endekslerde sert düşüşler yaşandı.



Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,86 azalışla 23.553,22 puana geriledi. Bu değer kaybı ile endeks, 12 Şubat'ta kaydettiği 29.551,42 puanlık rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasası"na girdi.



S&P 500 endeksi, yüzde 4,89 kayıpla 2.741,238 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 düşüşle 7.952,05 puana indi.



Endekslerdeki sert düşüşte, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'u pandemi olarak nitelendirmesi ve salgının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi etkili oldu.

ASYA DA DÜŞÜYOR



Asya borsaları Perşembe günkü işlemlerde satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endekslerdeki kayıplar Japonya Borsası'nda yüzde 5’e ulaşırken, Avustralya’da endeks yüzde 7 geriledi.



Gelişen ülke para birimleri ise Güney Kore wonu öncülüğünde düştü.



Hong Kong’da endeks Nisan ayındaki seviyesinden yüzde 20 aşağı gelerek ayı piyasasına girdi. Tayland’da hisse senetleri yüzde 5.5’e varan kayıplar kaydederken, Filipinler endeksi ise 2015’den bu yana en sert düşüşünü yaşayarak yüzde 7 düştü.



YURTİÇİNDE SON DURUM



Yurtdışında yaşanan kayıpların ardından içeride dolar ve euro güne düşüşle başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 6.21 TL'ye çıkarken, euro ise 7.02 lira oldu.

VIDEO: PİYASALARDA CORONA VİRÜS PANİĞİ SÜRER Mİ?