ABD borsaları Covid-19'un yeni varyantına ilişkin endişelerle düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,53 azalarak 34.899,34 puana geriledi. Endeks, gün içinde 1000 puanın üzerinde düşüş gösterdi.



S&P 500 endeksi yüzde 2,09 azalışla 4.603,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,23 kayıpla 15.491,7 puana indi.



Şükran Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan, bugün ise yarım gün işlem gerçekleştirilen Amerikan borsasında, Covid-19 salgınında ortaya çıkan yeni varyanta dair endişelerle negatif bir seyir hakimdi.



Güney Afrika'da, Covid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.



İsrail ve Belçika'da yeni varyantın görüldüğüne ilişkin haberler gelirken, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin söz konusu varyant nedeniyle bazı Afrika ülkelerinden uçuşları askıya aldığı kaydedildi.



Salgında devam eden vaka artışlarıyla birlikte, yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.



Seyahatle ilgili hisseler en çok kaybedenler arasında yer alırken, ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines'ın hisseleri yüzde 9'un, American Airlines'ın hisseleri ise yüzde 8'in üzerinde düşüş gösterdi. Gemi taşımacılığı ve kruvaziyer şirketlerinin hisselerinde de düşüşler görüldü. Bu şirketlerden Carnival'ın hisselerindeki kayıplar yüzde 10'u, Royal Caribbean'ın hisselerindeki düşüş ise yüzde 13'ü aştı.



Hafta başından bu yana yükseliş eğilimi göstererek yüzde 1,68'lere tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,49 seviyelerine kadar geriledi.



Petrol fiyatları da aşağı yönlü bir seyir izlerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,88 dolar seviyelerine düştü.



Kripto para piyasasında da negatif bir seyir gözlemlenirken, son 24 saat içinde Bitcoin yüzde 8'in, Ethereum da yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.