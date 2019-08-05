İlişkili Haberler Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleri ABD-Çin kur savaşlarının başlayacağına yönelik kaygıları tetikledi. Çin ile ABD ticaret savaşlarının derinleşmesi borsalarda sert düşüşe neden oldu.



ABD Borsalardaki kayıplar neredeyse yüzde 3'ü aştı. S&P 500 yüzde 3 düşüşle 2 bin 844 bin puandan kapanarak yılın en düşük seviyesine indi. Dow Jones 2.90, Nasdaq 3.47 değer kaybetti.



Çn'in para birimi Yuan'ın 2008 yılının Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye gerilemesini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i büyük bir ihlal yaparak para biriminin değerini düşürdüğünü iddia etmişti. 2008'den beri Dolar/Yuan kuru, ilk kez 7'yi aşmıştı.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI ÇİN'İ DÖVİZ MANİPÜLATÖRÜ İLAN ETTİ

ABD piyasalarının kapanmasının ardından, ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.

ÇİNLİ ŞİRKETLERİN ABD’DEN TARIM ÜRÜNLERİ ALIMI ASKIYA ALINDI

Diğer taraftan, Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin Çin mallarına yönelik ilan ettiği son gümrük tarifesinin ardından, Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 300 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 10 ilave vergi getirerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde sağladığı konsensüsü ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. Çin’in 3 Ağustos’tan sonra alınan ABD menşeli tarım ürünlerini gümrük vergisinden muaf tutmayacağı aktarılarak "İlgili Çinli firmaların ABD’den tarım ürünleri alımı geçici olarak durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanılan durum, ABD piyasasındaki düşüşlere neden olan etmenlerden biri olarak değerlendiriliyor.



AVRUPA BORSALARI GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI



Avrupa borsalarının kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,31 değer kaybederek 369,43 puana düştü.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47 azalarak 7.223,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,80 düşerek 11.658,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,19 değer kaybederek 5.241,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 gerileyerek 20.773,30 puana indi.

