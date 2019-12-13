ABD-Çin ticaret anlaşmasında birinci faz tamam

ABD ile Çin birinci faz ticaret anlaşmasında uzlaşma sağladı. Açıklamayı ABD Başkanı Trump Twitter hesabı üzerinden yaptı.

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Trump: Çin ticaret anlaşması yapılmasını ABD'den çok istiyor

Trump: Çin ticaret anlaşması yapılmasını ABD'den çok istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı" bilgisini paylaştı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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