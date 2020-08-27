ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 31,7 daraldı

ABD'de Ticaret Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan rakamlara göre ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme göre yıllıklandırılmış olarak yüzde 31,7 küçüldü.



Kişisel tüketim önceki çeyrekte yüzde 6,9 azalmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 34,1 düştü. GSYİH fiyat endeksi önceki çeyrekte yüzde 1,6 artmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 2 azaldı.



Yabancıların sabit yatırımları, ekipman, yapı ve fikri mülkiyet harcamaları ilk çeyrekte yüzde 6,7 azalmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 26 düştü.