ABD enflasyon verileri belli oldu

ABD'de aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı.

ABD'de yıllık enflasyon aralıkta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle, ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.



Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7,0 olarak gerçekleşti. Uzmanar da yıllık artışın yüzde 7,0 olacağı tahmininde bulunmuşlardı.



Böylece 1982 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.



Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 29,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,3 artış yaşandı.



Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi.