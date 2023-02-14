ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Beklenti ne yöndeydi? (2023 Ocak ayı ABD TÜFE kararı)

ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin, bugün ülkede açıklanan enflasyon verileri sonrasında büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor. Binlerce yatırımcı ocak ayı ABD enflasyon verilerinin ne kadar, yüzde kaç olduğunu sorguluyor. İşte ayrıntılar.



ABD OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR OLDU?



ABD'de ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.



Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.



Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.



PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Ülkede son açıklanan aralık ayı enflasyon verileri, yıllık bazda yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜFE'deki yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması beklenirken, endeksteki aylık artışın yüzde 0,4 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



Veri öncesi piyasa fiyatlamalarında Fed'in mart ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 88 ihtimal veriliyor.

Ekonomide istenen soğumanın gerçekleşmediğine işaret eden güçlü istihdam verilerinin ardından fiyatlamalara giren 50 baz puanlık faiz artırımı ise yüzde 12 ile zayıf bir olasılık olarak görülüyor.

Buna karşın tahminlerin üzerinde gelen bir TÜFE verisinin Fed'in daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini destekleyeceği belirtiliyor.