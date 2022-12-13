ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Ekonomistlerin beklentisi neydi? (2022 ABD Kasım ayı TÜFE kararı)

Piyasaların merakla beklediği ABD Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az artmıştı. Piyasalar şimdi de Kasım ayı TÜFE kararına odaklandı. Yapılan açıklama sonrasında kasım ayı enflasyon verileri belli oldu. Peki, ABD kasım ayı enflasyon verileri ne kadar oldu?

ABD KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Piyasaların heyecanla beklediği ABD Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında geldi.

Verinin ardından dolar küresel olarak yüzde 1 değer kaybetti, ons altın 1810 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı. Gram altın 1086 TL ile rekor kırdı.



PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor.



Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.



Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi.



TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceğine de işaret eden analistler, bu durumda yüzde 23 ile düşük ihtimal verilse de hala masada olan 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçleneceğini söyledi.



Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.

EKİM AYINDA ENFLASYON NE OLMUŞTU?



Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.



Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.



Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi.