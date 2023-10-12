ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri, eylül ayı TÜFE kararını bekleyen yatırımcılar tarafından merakla sorgulanıyordu. Merakla beklenen veri açıklandı. ABD enflasyon verileriyle birlikte, ekonomideki gidişat ile ilgili yatırımcılar ön bilgi alarak, yatırımlarını ona göre şekillendirecek. Peki, eylül ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu.
Buna göre; ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4'le beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Yıllık TÜFE yüzde 3,7 arttı.
ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Eylülde beklentiler dahilinde artan çekirdek TÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,3 yükselmişti.
ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
AĞUSTOS AYI ENFLASYONU
ABD'de enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 3,7 olarak açıklandı.
Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,6 iken yıllık beklentisi yüzde 3,6 olarak belirtilmişti.
Gelen veriler ekonomistlere göre beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.
ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
Para piyasalarındaki Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler de böylelikle güçlenmeyi sürdürürken, bankanın yüzde 91 ihtimalle faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor.
Emtia piyasalarında ise oynaklık devam ediyor. Dün akşam ABD'de açıklanan verilere göre petrol stoklarının geçen hafta 12,94 milyon varille 1,3 milyon varil olan stok artışı tahmininin oldukça üzerinde gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2,2 gerileyerek 85,1 dolara indi.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 artışla 1.880 dolara çıkarken, söz konusu seyirde Fed yetkililerin açıklamaları ve Orta Doğu'da yükselen tansiyonla birlikte güçlenen güvenli liman arayışı etkili oluyor.
Bu gelişmelerle, dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.
ECB'nin ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.
Analistler, enflasyon beklentilerinin sınırlı da olsa artmasının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini ifade etti.
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