ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Enflasyon beklentisi ne yöndeydi? (2023 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri, eylül ayı TÜFE kararını bekleyen yatırımcılar tarafından merakla sorgulanıyordu. Merakla beklenen veri açıklandı. ABD enflasyon verileriyle birlikte, ekonomideki gidişat ile ilgili yatırımcılar ön bilgi alarak, yatırımlarını ona göre şekillendirecek. Peki, eylül ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu.



Buna göre; ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4'le beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Yıllık TÜFE yüzde 3,7 arttı.



ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.



Eylülde beklentiler dahilinde artan çekirdek TÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,3 yükselmişti.



ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU



ABD'de enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 3,7 olarak açıklandı.



Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,6 iken yıllık beklentisi yüzde 3,6 olarak belirtilmişti.



Gelen veriler ekonomistlere göre beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.