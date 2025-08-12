ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? 2025 Temmuz ayı ABD enflasyon verisi sorgulama

ABD enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayına ait ABD enflasyon verileri sonrasında sinyal olumlu yönde gelirken, yatırımcılar enflasyon verisi doğrultusunda yatırımlarını şekillendirecek. Peki, ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



2025 Temmuz ayı için uzmanlar ve ekonomistler, ABD TÜFE verilerinde ılımlı bir yükseliş beklentisi içerisinde. Haziran 2025’te açıklanan verilerde yıllık enflasyon oranı %2,7 seviyesinde gerçekleşmişti.



Temmuz ayında ise yıllık enflasyonun %2,8– %3,0 aralığında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Bu artış, özellikle enerji, gıda fiyatları ve gümrük vergilerindeki dalgalanmalardan kaynaklanabilir.



ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin de bir önceki aya göre hafif yüksek geleceği öngörülürken, bu durum ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişelere neden oluyor.



Bugün açıklanacak veriyle tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin daha net görülmesi bekleniyor.



Ülkede enflasyonun hala Fed'in yüzde 2 olan hedefinin üstünde bulunduğunu belirten analistler, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu daha da yükseltebileceği endişelerinin öne çıktığını söyledi.