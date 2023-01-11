ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2022 aralık ayı ABD TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri, piyasaları yakından takip eden dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. ABD'de enflasyon Kasım ayında yıllık yüzde 7,1 ile yüzde 7,3 olan beklentinin altında gelmişti. Yatırımcılar şimdi de Aralık ayı TÜFE kararına odaklandı. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2022 aralık ayı ABD TÜFE kararı)

enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. 2022 yılının Aralık ayı için verilecek olan kararı öncesinde, analistlerin enflasyon beklentisi ve tahminleri merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD aralık ayı enflasyon verilerinde tarih belli oldu.

Buna göre; ABD aralık ayı enflasyon verileri 12 Ocak Perşembe günü (yarın) açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2022 aralık ayı ABD TÜFE kararı) - 1

ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artışın (TÜFE) aralıkta yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydederek, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

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