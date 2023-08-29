ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD ağustos ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri için yatırımcıların bekleyişi sürmeye devam ediyor. Her ay belirli tarihlerde açıklanan ABD enflasyon verilerinin, ağustos ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, yatırımcıların yaptıkları yatırımlara yön vermesinde yardımcı oluyor. Peki, ağustos ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ağustos ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ENFLASYONDA SON DURUM Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.



Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş güç kaybediyor.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamaları piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 82 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, tahvil piyasalarında satış baskısının güç kaybettiği göze çarpıyor.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 4,19'da dengelenirken, altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.924 dolarda seyrediyor. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat