ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD aralık ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2024 ocak ayına girilmesiyle birlikte binlerce yatırımcı, yılın son faiz kararının ne yönde olacağını merak ediyor. Piyasalara şuan için tedirgin yaklaşan yatırımcılar, açıklanacak olan ABD TÜFE verileri sonrasında yatırımlarına yön verecek. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 16.30'da açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYONU NE OLDU?



ABD'de kritik enflasyon verisi geçtiğimiz ay açıklandı. ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0'lık beklentinin üstünde arttı. Çekirdek enflasyon beklentilere paralel artarken, yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi. Piyasa fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) ilk faiz indirimi mayıs ayında bekleniyor.