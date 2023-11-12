ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD ekim ayı TÜFE kararı)

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Küresel piyasalarda, geçen hafta Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguları öne çıktı. Bu mücadelenin faiz artırımına gerek kalmadan olabileceğine dair mesajların da gelmesiyle pay piyasaları alış ağırlıklı seyretti.



Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığı sorgulanmaya devam ederken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor. Merkez bankalarının enflasyonla ilgili endişelerinin hala devam etmesi piyasalarda belirsizliklerin güçlü kalmasına neden oluyor.



Dünya ekonomileri enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmiş olsa da zafer ilan etmek için daha alınacak mesafe bulunduğuna yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri güçlendiriyor.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki ton da öngörülenden daha "şahin" oldu.



Powell, yaptığı açıklamalarda, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.



Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu aktaran Powell, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ancak gelecek çeyreklerde yavaşlamasını beklediklerini kaydetti.



Powell, daha güçlü büyümenin iş gücü piyasasında dengenin yeniden sağlanmasına ve enflasyonun düşürülmesine yönelik ilerlemeye zarar verebileceği ve bunun da para politikası tepkisi gerektirebileceği riskine karşı dikkatli olduklarını aktardı.

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