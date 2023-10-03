ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

ABD enflayon verileri için geri sayım başladı. Ekim ayına girilmesiyle birlikte binlerce yatırımcı, eylül ayı enflasyon verilerini beklemeye başladı. Piyasalara şuan için tedirgin yaklaşan yatırımcılar, açıklanacak olan ABD TÜFE verileri sonrasında yatırımlarına yön verecek. Peki, eylül ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU



ABD'de enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 3,7 olarak açıklandı.



Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,6 iken yıllık beklentisi yüzde 3,6 olarak belirtilmişti.



Gelen veriler ekonomistlere göre beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.