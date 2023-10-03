ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

Eylül ayı ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakın mercek altına alınmaya devam ediyor. Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen eylül ayı ABD TÜFE kararıyla birlikte, temkinlik davranan yatırımcılar güvenli limanlarından ayrılacak ve yeniden yatırım yapmaya başlayacak. ABD'de TÜFE ağustos ayında beklentilerin üzerinde gelerek, yatırımcılara yön sinyali vermişti. Peki, eylül ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

enflayon verileri için geri sayım başladı. Ekim ayına girilmesiyle birlikte binlerce yatırımcı, eylül ayı enflasyon verilerini beklemeye başladı. Piyasalara şuan için tedirgin yaklaşan yatırımcılar, açıklanacak olan ABD TÜFE verileri sonrasında yatırımlarına yön verecek. Peki, eylül ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2023 ABD eylül ayı TÜFE kararı) - 1

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU

ABD'de enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,6 iken yıllık beklentisi yüzde 3,6 olarak belirtilmişti.

Gelen veriler ekonomistlere göre beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.

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