ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ağustos ayı TÜFE kararı)

Ağustos ayı ABD enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD enflasyon verileri, piyasaların gidişatına yönelik, yatırımcılara önemli bir sinyal verecek ve yatırımcılar bu verilere göre yeni yol haritası çizecek. Peki, ağustos ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ağustos ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.