ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD aralık ayı TÜFE verileri)
ABD enflasyon verilerinin aralık ayında ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED'in üst üste faiz indirimine gitmesinin ardından küresel piyasalarda tüm gözler aralık ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından son 2 ayda ABD'de faiz oranları düşüşe geçmişti. FED kararlarının ardından ABD enflasyonunun ne yönde olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
ABD ENLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD enflasyon verileri 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.
ABD ENFLASYONU KASIM AYINDA NE OLDU?
ABD'de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel geldi.
Enflasyon aylık bazda da beklentilere paralel yüzde 0,3 yükseldi.
Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi.
Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.
Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 artış gösterdi.
Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 3,2 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 arttı.
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