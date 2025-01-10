ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD aralık ayı TÜFE verileri)

Aralık ayı ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından son 2 ayda ABD'de faiz oranları düşüşe geçmişti. FED kararlarının ardından ABD enflasyonunun ne yönde olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.

