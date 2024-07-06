ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD haziran ayı enflasyon kararı)

Haziran ayı ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımlarını şekillendirmeyi bekleyen yatırımcılar, ABD ekonomisinin iyileşmesine yönelik gelecek haberleri bekliyor. Yatırımcılar, gözlerini haziran ayı ABD TÜFE verilerine çevirdi. Peki, haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD haziran ayı enflasyon kararı)

Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte, ABD ekonomisine ilişkin ipuçları ortaya çıkacak. Peki, haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD haziran ayı enflasyon kararı) - 1

MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

ABD'de enflasyon mayıs ayında aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık enflasyon ise beklentilerin altında yüzde 3,3 arttı.

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