ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD haziran ayı enflasyon kararı)

Haziran ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte, ABD ekonomisine ilişkin ipuçları ortaya çıkacak. Peki, haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

