imsakiye

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD mart ayı TÜFE kararı)

Mart ayı ABD enflasyon verileri, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakından takip etti ABD enflasyonu, şubat ayında yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. ABD enflasyonunda mart ayı verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, mart ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD mart ayı TÜFE kararı)

2024 mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistler tarafından da yakından takip edilen ABD enflasyon verileriyle birlikte, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları yeniden yol haritası planlayacak. Peki, mart ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD mart ayı TÜFE kararı) - 1

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, gelecek hafta ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirterek, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, bu gelişmelerin ışığında tahvil piyasalarında satıcılı bir seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 19 baz puanlık artışla haftayı yüzde 4,39'tan kapattı.

Geçen hafta 105,1'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi ise haftayı yüzde 0,2 azalışla 104,3'ten tamamladı.

Powell'ın bu yılki potansiyel faiz indirimlerine verdiği destekle Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalması altının ons fiyatını yukarı yönlü destekledi.

Altının ons fiyatı, haftayı yüzde 1,5 değer kazancıyla 2 bin 326 dolardan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...