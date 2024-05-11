ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı)

Nisan ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. ABD'de geçtiğimiz mart ayında enflasyon yüzde 3,5 artış ile beklentilerin üzerinde gelmişti. Gözler şimdi nisan ayında alınacak olan ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.



MART AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

