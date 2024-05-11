ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri için piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından sıkı takip edilen ABD enflasyon verilerinin nisan ayında ne yönde olacağı araştırılıyor. Yatırımlarını güvenli limanlarda tutan yatırımcılar açıklanacak olan nisan ayı enflasyonuyla birlikte yeniden yatırımlarını şekillendirecek. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı)

Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. ABD'de geçtiğimiz mart ayında enflasyon yüzde 3,5 artış ile beklentilerin üzerinde gelmişti. Gözler şimdi nisan ayında alınacak olan ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

MART AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 1

BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

'de açıklanan son verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede 10 Mayıs'ta açıklanan verilere göre, tüketici güveni, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta 67,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3'1e çıktı.

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