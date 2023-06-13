ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta? (2023 ABD mayıs ayı TÜFE kararı)

ABD'de bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayıs ayında yüzde kaç olarak açıklanacağı, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Enflasyon verilerinin ekonomideki gidişata yön vermesi beklenirken, yatırımcılara da önemli bir bilgi sağlayacak. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı saat belli oldu.



Buna göre; Mayıs ayı ABD enflasyon verileri 13 Haziran 2023 Salı (bugün) saat 15.30'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.



Öte yandan, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi beklenirken, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın da artabileceği öngörülüyor.



NİSAN AYI TÜFE KARARI NE OLMUŞTU?



ABD'de enflasyon nisanda yıllık yüzde 4,9 olarak beklentinin altında açıklandı. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.