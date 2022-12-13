ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 Kasım ayı ABD TÜFE verileri)

ABD enflasyon verileri için piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. ABD Kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar, Kasım ayında TÜFE kararının nasıl olacağını merak ediyor. ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 Kasım ayı ABD TÜFE verileri)

Piyasaların merakla beklediği Kasım ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (), ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı. şimdi de Kasım ayı TÜFE kararına odaklandı. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Piyasaların heyecanla beklediği ABD Kasım ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak.

PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor.

Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.

Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi.

TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceğine de işaret eden analistler, bu durumda yüzde 23 ile düşük ihtimal verilse de hala masada olan 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçleneceğini söyledi.

Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 Kasım ayı ABD TÜFE verileri) - 1

EKİM AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.

Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.

Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi.

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