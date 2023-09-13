ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ABD ağustos ayı TÜFE kararı)

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Bu yılın son çeyreğinde petrol açığı ile karşılaşma endişesi, petrol fiyatlarını yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarırken, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi yatırımcılarda temkinli bir tavır öne çıkıyor.



Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.



Enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktaran analistler, aylık TÜFE'de yüzde 0,6 artış beklendiğini söyledi. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.



Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üstünde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artırabileceğini vurguladı.