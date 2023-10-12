ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi verecek olan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda hareketlenecek. Yatırımcılar, analistlerin eylül ayı ABD enflasyon beklentisini araştırıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Ekim 2023 Perşembe günü (bugün) saat 15.30'da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU



ABD'de enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 3,7 olarak açıklandı.



Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,6 iken yıllık beklentisi yüzde 3,6 olarak belirtilmişti.



Gelen veriler ekonomistlere göre beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.