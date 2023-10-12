ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi verecek olan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda hareketlenecek. Yatırımcılar, analistlerin eylül ayı ABD enflasyon beklentisini araştırıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Ekim 2023 Perşembe günü (bugün) saat 15.30'da açıklanacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYONU
ABD'de enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 3,7 olarak açıklandı.
Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,6 iken yıllık beklentisi yüzde 3,6 olarak belirtilmişti.
Gelen veriler ekonomistlere göre beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.
ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Para piyasalarındaki Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler de böylelikle güçlenmeyi sürdürürken, bankanın yüzde 91 ihtimalle faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor.
Emtia piyasalarında ise oynaklık devam ediyor. Dün akşam ABD'de açıklanan verilere göre petrol stoklarının geçen hafta 12,94 milyon varille 1,3 milyon varil olan stok artışı tahmininin oldukça üzerinde gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2,2 gerileyerek 85,1 dolara indi.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 artışla 1.880 dolara çıkarken, söz konusu seyirde Fed yetkililerin açıklamaları ve Orta Doğu'da yükselen tansiyonla birlikte güçlenen güvenli liman arayışı etkili oluyor.
Bu gelişmelerle, dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.
ECB'nin ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.
Analistler, enflasyon beklentilerinin sınırlı da olsa artmasının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini ifade etti.
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