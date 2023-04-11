ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ABD mart ayı TÜFE kararı)

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Küresel piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışını sürdürüyor.



Ülkede güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.



Geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın 236 binle beklentilere paralel gelmesiyle Fed'in mayısta da faiz artışlarını sürdüreceğine yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor. Banka'nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.



Fed'in mayıs sonrasında izleyeceği politikalara ilişkin belirsizlikler güçlü kalmayı sürdürürken, cuma günü JP Morgan, Wells Fargo ve Citibank gibi bankalarla hızlanacak bilanço sezonunun söz konusu beklentilere ilişkin soru işaretlerini azaltabileceği tahmin ediliyor.



Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

ŞUBAT AYI TÜFE KARARI NE OLDU?



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı enflasyon verileri, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.



Buna göre; ABD'de TÜFE şubat ayında yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. Yıllık TÜFE şubatta yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 arttı. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat