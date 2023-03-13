ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ABD şubat ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verilerinin şubat ayında yüzde kaç olarak açıklanacağı merakla bekleniyor. ABD ve Avrupa'da bulunan birçok yatırımcı, açıklanacak olan enflasyon verilerinin ne yönde olacağını merakla beklerken, yatırımları için de endişelerini sürdürüyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ABD ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı verilerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu.



Buna göre; ABD şubat ayı enflasyon verileri 14 Mart 2023 Salı günü (yarın) saat 15.30'da açıklanacak.



ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerle birlikte yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesindeki son enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti. ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat ABD OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.



Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.



Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat