ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ABD şubat ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacağı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 artış göstererek beklentilerin üzerinde olmuştu. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ABD şubat ayı TÜFE kararı)

enflasyon verilerinin şubat ayında yüzde kaç olarak açıklanacağı merakla bekleniyor. ABD ve Avrupa'da bulunan birçok yatırımcı, açıklanacak olan enflasyon verilerinin ne yönde olacağını merakla beklerken, yatırımları için de endişelerini sürdürüyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi () şubat ayı verilerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Buna göre; ABD şubat ayı enflasyon verileri 14 Mart 2023 Salı günü (yarın) saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 1

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerle birlikte yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesindeki son enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

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ABD OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,4 arttı.

Enfasyonun ocakta yüzde 0,5 artması, yıllık enflasyonun yüzde 6,2 olması bekleniyordu.

Ülkede çekirdek TÜFE ocakta beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetti.

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