ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 Ocak ABD TÜFE kararı)

ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri ile büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor. Binlerce yatırımcı ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli duruma geçmiş durumda. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı saat belli oldu.



Buna göre; Ocak ayı ABD enflasyon verileri 14 Şubat saat 16.30'da açıklanacak.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Ülkede son açıklanan aralık ayı enflasyon verileri, yıllık bazda yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜFE'deki yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması beklenirken, endeksteki aylık artışın yüzde 0,4 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



Veri öncesi piyasa fiyatlamalarında Fed'in mart ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 88 ihtimal veriliyor.

Ekonomide istenen soğumanın gerçekleşmediğine işaret eden güçlü istihdam verilerinin ardından fiyatlamalara giren 50 baz puanlık faiz artırımı ise yüzde 12 ile zayıf bir olasılık olarak görülüyor.

Buna karşın tahminlerin üzerinde gelen bir TÜFE verisinin Fed'in daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini destekleyeceği belirtiliyor.