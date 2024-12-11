ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ABD kasım ayı TÜFE verileri)
ABD enflasyon verilerinin kasım ayında ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED'in son 2 toplantıda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından küresel piyasalarda tüm gözler kasım ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, kasım ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kasım ayı ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından son 2 ayda ABD'de faiz 75 baz puan düşürüldü. Analistler, açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (FED) yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olduğunu kaydetti. Peki, kasım ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD ENLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Kasım ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.
Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olduğunu kaydetti.
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