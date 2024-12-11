ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ABD kasım ayı TÜFE verileri)

Kasım ayı ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından son 2 ayda ABD'de faiz 75 baz puan düşürüldü. Analistler, açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (FED) yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olduğunu kaydetti. Peki, kasım ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ABD ENLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Kasım ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.